Præst blev dræbt af den mand, han beskyttede: "En risiko ved at elske sin næste, som man må acceptere"

Det var udtryk for kristen næstekærlighed, da en katolsk orden gav beskyttelse til den afviste asylansøger, som mandag dræbte ordenens leder og præst, siger Frankrigs katolske kirke. Oppositionen kritiserer regeringen for ikke at have udvist gerningsmanden