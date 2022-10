Præst efter belejring: Ukrainernes offervilje viser mig, at vi lever i en fantastisk tid

Ukraine står over for ren ondskab, men alligevel er det muligt at elske sine fjender, siger den 77-årige præst Viktor Marynchak, som holdt gudstjeneste i Kharkivs undergrundsbane under den seks måneder lange russiske belejring

Da den russiske hær få dage efter invasionen af Ukraine begyndte at bombe civile mål i Kharkiv – en familie med tre børn blev brændt levende i deres bil – hastede fader Viktor Marynchak ned i storbyens undergrundsbane for at holde gudstjeneste for de indbyggere, som havde søgt skjul her.

Den ortodokse præst havde følelsen af, at han måske holdt gudstjeneste for sidste gang i sit liv. Alle omkring ham var rædselsslagne, de vidste ikke, hvad de skulle forvente eller gøre. Med Ruslands invasion den 24. februar havde noget uafrysteligt ondt trængt sig ind i folks liv, og præsten forstod, at de traditionelle bønner ikke længere virkede.