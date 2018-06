Præst giver indrømmelser i sag om børneporno i Vatikanet

Katolsk præst siger, han udviklede "morbid" trang, da han arbejdede som diplomat for Vatikanet i Washington.

En katolsk præst, der tidligere arbejdede som diplomat ved Vatikanets ambassade i Washington, indrømmede fredag besiddelse af børnepornografi.

Det skete i forbindelse med det første retsmøde i sagen mod ham.

Carlo Alberto Capella blev anholdt i april, efter at han var blevet hjemkaldt til Vatikanet.

Han sagde under retsmødet fredag, at han havde udviklet en "morbid" trang, efter at han kom til USA i 2016.

- Det var aldrig en del af mit præstearbejde før, sagde han i retten og tilføjede, at han aldrig var glad under sit ophold på ambassaden i Washington.

Det var det amerikanske udenrigsministerium, der i august 2017 gjorde opmærksom på, at en person i Vatikanets diplomatiske korps muligvis var i besiddelse af børnepornografisk materiale.

Få uger senere krævede USA, at Carlo Alberto Capellas diplomatiske immunitet blev ophævet. Det skulle bane vejen for, at Capella kunne blive retsforfulgt i USA. Det afviste Vatikanet.

Efter at Capella var vendt hjem til Rom, udstedte canadiske myndigheder en arrestordre på ham.

Arrestordren var baseret på en mistanke om besiddelse og distribution af børneporno på nettet, da han var på besøg i en kirke i Canada.

Næste retsmøde i sagen finder sted lørdag.

/ritzau/Reuters