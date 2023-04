Pragmatisk og rolig finne står til at blive ny statsminister

Med sit enkle jakkesæt, rolige væsen og sin insisteren på budgetbesparelser fremstår finske Petteri Orpo som den afgående statsminister Sanna Marins totale modsætning.

Men ikke desto mindre kan den 53-årige leder af det konservative Samlingspartiet i Finland meget vel blive landets næste statsminister, efter at hans parti blev det største ved søndagens valg.

Orpo blev første gang valgt til det finske parlament i 2007. Han har tidligere været finans-, indenrigs- og landbrugsminister og beskrives som politiker i sin kerne.

Han voksede op i det sydvestlige Finland og engagerede sig i studenterpolitik, mens han læste statskundskab og økonomi på universitetet.

Politikken endte dog med at optage de fleste af hans vågne timer.

Således tog det ham 12 år at færdiggøre sin kandidatgrad i statskundskab med hovedfag i økonomi.

Netop økonomi har været et af hovedemnerne i valgkampen i Finland. Ligesom i Danmark kæmper landet nemlig med høje energipriser og stigende inflation.

Men også stigende statsgæld og de offentlige finansers bæredygtighed har spillet en særlig stor rolle.

Under hele sin valgkamp har Petteri Orpo haft sit fokus stift rettet mod den finske økonomi og landets finanser. Noget, han har hævdet, Marin har forsømt.

- Det vigtigste, Samlingspartiet ønsker at ændre i Finland, er, at vi stopper med at øge gælden, sagde Orpo før valgaftenen.

Finlands gæld i forhold til bnp er steget fra 64 procent i 2019 til 73 procent under Sanna Marins ledelse.

Samlingspartiet mener at kunne løse dette ved at skære ned på udgifterne med cirka 45 milliarder kroner.

En endnu strammere linje fra Finland rent økonomisk vil formentlig ikke blive taget godt imod i EU. Her er Finland allerede - sammen med Danmark - kendt som et af de "sparsommelige lande".

Særligt da der skulle forhandles om EU's flerårige finansielle ramme og en genopretningspakke i kølvandet på første coronanedlukning i 2020 blev det fastslået.

Her stod Finland tæt sammen med "de sparsommelige fire" - Danmark, Østrig, Holland og Sverige - om at opfordre de sydeuropæiske lande til at få styr på deres underskud.

Petteri Orpo overtog partiledelsen i Samlingspartiet i 2016. Han overtog partiet efter tidligere statsminister Alexander Subb, der året forinden havde tabt valget.

Orpo beskrives som en vellidt, pragmatisk og rolig leder, der lytter og sigter efter at være inkluderende. Han har hidtil klaret sig godt i ophedede valgdebatter, fordi han formår at bevare roen.

Han har dog også været i vælten for uheldige udtalelser.

Blandt andet i oktober hvor han blev beskyldt for at nedgøre kvinder og måtte undskylde efter at have omtalt Marins og finansminister Annika Saarikkos' "skrigeri" i en debat.

Og allerede i december trak Orpo så overskrifter igen.

Her havde han kritiseret forsvarsminister Antti Kaikkonens beslutning om at tage fædreorlov midt i Finlands ansøgningsproces om at blive NATO-medlem.

Samlingspartiet står til at få 20,8 procent af stemmerne og 48 mandater. Det er en fremgang på ti mandater. Dermed at partiet landets største, og Petteri Orpo vil derfor stå i spidsen for kommende regeringsforhandlinger.

Privat er Petteri Orpo gift med Niina Kanniainen-Orpo. Parret har to børn.

