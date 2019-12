Premierminister: Frivillige vil selv bekæmpe australske brande

Der er ikke behov for en yderligere professionalisering af brandvæsenet i Australien, mener premierminister.

Mange af de frivillige australske brandfolk, der i stort omfang står for at bekæmpe naturbrandene i landet, ønsker selv at være i frontlinjen.

Det siger Australiens premierminister, Scott Morrison, tirsdag lokal tid ved et pressemøde ifølge The Guardian.

Det anslås, at de mange og store naturbrande kan vare mange uger endnu.

Tirsdag er der omkring 80 brande i delstaten New South Wales (NSW), og næsten 3000 brandmænd er indsat, hvoraf mange kommer fra det frivillige NSW Rural Fire Service.

Adspurgt hvor længe de frivillige brandmænd kan forventes at arbejde uden betaling, siger Morrison, at han har talt med brandinspektørerne om, hvordan skifteholdene er indrettet.

- De her mandskaber er trætte, men de ønsker også at være derude og forsvare deres lokalsamfund. Så vi gør alt, hvad vi kan for at rotere deres vagter og give dem pauser, siger Morrison.

- Men i mange tilfælde er vi nødt til at holde dem tilbage for at sørge for, at de får deres hvile. Og jeg takker dem alle sammen.

Samtidig afslog han ifølge den britiske avis, at der er brug for en større grad af professionalisering i brandvæsnet, som angiveligt udgør den største frivillige brandstyrke i verden.

- Frivillighed er en stor del af vores måde at håndtere naturkatastrofer på, og det er den måde, som Australien altid har gjort, siger han ifølge The Guardian.

Han afviser, at man overvejer en større grad af professionalisering.

Ifølge det australske medie SBS er der to hovedgrunde til, at så stor en del af landets brandvæsen er frivilligt.

Dels skyldes det et meget vekslende behov for at bekæmpe brande forskellige steder i det store land, og dels skyldes det, at man historisk har indrettet brandvæsenet på den måde.

Der har ifølge The Guardian været tilfælde af, at frivillige brandfolk har måttet bede om donationer blot for at kunne få vand eller mad ud til brandfolkene i marken.

Imens kampen mod brandene fortsætter, har en tyk dyne af røg tirsdag på ny lagt sig over Sydney. I løbet af weekenden fik storbyen ellers et kort pusterum.

De mange færger i byen startede dagen ud med at bruge tågehorn. Men senere på dagen blev de holdt i havn, da sigtbarheden faldt yderligere, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I løbet af tirsdag har røgen flere steder sneget sig ind i bygninger, hvor brandalarmer på blandt andet universiteter og togstationer gik af.

