Premierminister testes efter timer på bagsædet med smittet Tour-chef

Løbsdirektør for Tour de France er smittet med coronavirus. Han fulgte etape i bil med fransk premierminister.

Den franske premierminister, Jean Castex, skal testes for coronavirus, efter at han lørdag sad bag i bil med Christian Prudhomme, løbsdirektør for Tour de France. Prudhomme er tirsdag bekræftet smittet med coronavirus.

De to fulgte sammen cykelløbets ottende etape fra bilen lørdag.

Det er for en sikkerheds skyld, at premierministeren bliver testet. For der blev taget relevante forholdsregler for at undgå smitte lørdag.

- De bar begge mundbind og respekterede regler for fysisk afstand. Premierministeren skal nu testes - for en god ordens skyld, siger en repræsentant fra premierministerens kontor.

Indenrigsminister Gérald Darmanin skal også testes, efter at han tirsdag var i selskab med premierminister Castex. Det oplyser en kilde tæt på indenrigsministeren.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters' fotograf, som følger cykelløbet, brugte Castex og Prudhomme flere timer i hinandens selskab under lørdages etape.

På sin Twitter-konto skriver Castex, at eftersom han har været i kontakt med en smittet, følger han regeringens retningslinjer.

Ifølge de officielle franske retningslinjer skal personer i sådanne tilfælde isolere sig, blive væk fra deres arbejdsplads og lade sig teste.

Castex tilføjer dog:

- Mens jeg omhyggeligt respekterer retningslinjerne, vil jeg udføre mine pligter til fulde.

Christian Prudhomme har ikke været en del af "løbsboblen" i Touren. Derfor har han ikke været i direkte kontakt med rytterne.

Tirsdag stod det klart, at samtlige ryttere i feltet kunne stille til start på 10. etape, da ingen var testet positive for coronavirus.

Prudhomme har forladt løbet og skal være i karantæne i syv dage.

Afviklingen af årets Tour midt under coronapandemien mødte allerede før løbet kritik fra flere sider. Og lørdag kom kritikken fra kernen af Tour de France, nemlig flere ryttere.

På 8. etape var det svært at få øje på coronarestriktionerne, da rytterne, som man har set i mange år, måtte skære cyklerne gennem fortættede menneskemængder på bjergene.

Mange bar mundbind som påkrævet, men det var langtfra alle, ligesom hensynet til at holde afstand var helt forduftet.

