Premierministers konto hacket: Lover penge til alle indere

Den indiske premierminister har fået sin Twitter-profil tilbage.

Det er sket, efter at kontoen på det sociale medie kortvarigt var kompromitteret.

Det oplyser Narendra Modis kontor i et nyt opslag på Twitter, skriver nyhedsbureauet AFP.

Hackerne nåede at sende et opslag ud på mediet med en besked om, at den indiske regering havde købt 500 bitcoin, og at kryptovalutaen nu ville blive fordelt blandt alle indbyggere i landet.

Artiklen fortsætter under annoncen

500 bitcoin svarer til godt 162 millioner danske kroner. Det ville dermed betyde under godt ti øre til hver person i landet med knap 1,4 milliarder indbyggere.

Da det lykkedes at genvinde kontrollen over profilen, blev opslaget slettet.

/ritzau/AFP