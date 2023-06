Premierministre: EU-lande ønsker at begrænse migrantstrømme

Et samlet EU har indset, at udfordringer med migration kun kan løses, hvis man aktivt forsøger at begrænse tilstrømningen af migranter til Europa.

Sådan lyder det fredag fra Letlands premierminister, Krisjanis Karins, da han ankommer til andendagen af et EU-topmøde i Bruxelles.

- I de seneste år har der været mange diskussioner om de interne problemer. Altså, hvad vi gør med de mennesker, der kommer til Europa. Vi har indset, at vi er nødt til at kigge på grundårsagen til migrationsstrømmene og adressere det ved at samarbejde med partnerlande om at begrænse tilstrømningen af mennesker, der kommer til Europa.

- Der er meget bred konsensus rundt om bordet. Jeg kan faktisk ikke nævne en eneste kollega, der er uenig i det her skifte i retning og fokus, siger den lettiske premierminister.

Samme melding kommer fra Sloveniens premierminister, Robert Golob.

Migration var på bordet torsdag aften under topmødet. På trods af den store enighed, som de to premierministre mærker, lykkedes det ikke landene at nå frem til en konklusion, som de alle kunne skrive under på.

Det skyldes, at Polen og Ungarn stillede sig på hælene, siger Robert Golob.

- Under diskussionen var vi alle enige om, at vi er nødt til at gøre mere på den eksterne dimension. Problemerne opstod, fordi to medlemslande ikke ønskede, at der overhovedet kommer nogen konklusion.

Det er en nylig migrationsaftale mellem landene, som har udløst Polen og Ungarns modstand mod at have en fælles konklusionstekst.

Aftalen er blevet presset ned over hovedet på Polen og Ungarn, mener de to lande. Den blev vedtaget med kvalificeret flertal. De to lande har talt for, at der burde være enstemmighed.

EU-landene har fredag morgen igen diskuteret migration. Fokus fredag er derudover på blandt andet EU's forhold til Kina.

