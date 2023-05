Premierministre lover at hjælpe Ukraine med jagerfly

En international koalition skal stables på benene for at hjælpe Ukraine med at fremskaffe jagerfly.

Sådan lyder det fra den britiske og hollandske premierminister tirsdag efter Europarådets topmøde i Reykjavik i Island.

- Premierministeren og premierminister Rutte (Mark, red.) er enige om, at de vil arbejde på at bygge en international koalition for at forsyne Ukraine med evner til kamp i luften, siger en talsmand for premierminister Rishi Sunaks kontor.

- (Det indebærer red.) støtte med alt fra træning til at fremskaffe F-16-fly.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er uvist, hvad planerne præcist indebærer.

Offentliggørelsen kommer efter, at den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, mandag besøgte Sunak uden for London.

Da sagde Zelenskyj, at han var "meget positiv" over at samle en koalition mod Rusland.

Samtidig sagde Sunak også, at Storbritannien var klar til at åbne en flyveskole for at træne Ukraines piloter.

Det sagde den franske præsident, Emmanuel Macron, også, men i samme ombæring afviste han at sende krigsfly til Ukraine.

Vestlige lande har hidtil været tilbageholdende med at levere avancerede kampfly til Ukraine af frygt for Ruslands reaktion.

Zelenskyj kalder tirsdag løftet "en god start på koalitionen".

- Tak til jer alle, tilføjer han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sunaks talsmand siger også, at premierministeren har gentaget sin overbevisning om, at Ukraines retmæssige tilhørsforhold er Nato.

Polen og Slovakiet har tidligere overdraget et uoplyst antal kampfly til Ukraine.

Dengang var der tale om flyene MiG-29, som ukrainerne kender i forvejen.

MiG-29 blev udviklet i Sovjetunionen i 1970'erne og 1980'erne som et modsvar til amerikanske jagerfly som F-15 og F-16.

USA's præsident, Joe Biden, har tidligere afvist at sende kampfly til Ukraine.

Det har Storbritannien også, men Ukraine har fortsat med at lobbye vestlige nationer om de avancerede fly.

/ritzau/AFP