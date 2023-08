Presset DeSantis skifter kampagnechef for at indhente Trump

Den republikanske præsidentkandidat Ron DeSantis skifter kampagnechef.

Generra Peck, som længe har været en af DeSantis' tætte hjælpere, bliver skiftet ud på posten med James Uthmeier. Han er i forvejen en af DeSantis' nære rådgivere.

Det oplyser Andrew Romeo, som er kommunikationschef for Ron DeSantis' kampagne.

Trækket fra DeSantis, som er guvernør i Florida, kommer, på et tidspunkt, hvor han forsøger at genstarte sin kampagne.

Han ligger i meningsmålinger langt bag den tidligere præsident Donald Trump, som også går efter at blive Republikanernes præsidentkandidat ved valget næste år.

For fire dage siden sagde Robert Bigelow, en af DeSantis' største donorer, at han vil stoppe med at give penge til guvernørens kampagne, medmindre DeSantis skifter kurs.

- Ekstremisme får dig ikke valgt, lød det fra Bigelow.

Han mener, at DeSantis skal være mere moderat for at have en chance for at blive Republikanernes kandidat.

Den nye kampagnechef er endnu et markant træk fra DeSantis-kampagnen.

I juli blev over en tredjedel af staben på kampagnen fyret, mens der også blev lavet flere rokader i toppen af hierarkiet.

Den nye kampagnechef, James Uthmeier, er guvernørens stabschef og en af hans nærmeste rådgivere. Men han har ikke meget kampagneerfaring, skriver New York Times.

Generra Peck skal i stedet for kampagnechef være kampagnens chefstrateg.

- James Uthmeier har været en af guvernørens toprådgivere i årevis.

- Han skal bruges, hvor der er mest brug for ham: Arbejdende hånd i hånd med Generra Peck og resten af holdet for at sætte guvernøren i den bedste position til at vinde primærvalget og slå Joe Biden, siger Andrew Romeo.

Den seneste måling fra Ipsos/Reuters viser, at DeSantis nationalt har opbakning fra 13 procent af de republikanske vælgere. Til sammenligning er tallet for Trump 47 procent.

/ritzau/Reuters