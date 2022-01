Presset Johnson undskylder i Underhuset

- Vi skal se os i spejlet og lære af vores fejl. Men vi er til at stole på, siger Boris Johnson i Underhuset.

- Jeg forstår det, og jeg vil rette op på det, siger den britiske premierminister, Boris Johnson, i en udtalelse i Underhuset i London mandag.

Johnson undskylder for at have begået fejl og for håndteringen af det såkaldte partygate - skandalesagerne om fester og andre sammenkomster i Downing Street i en tid, hvor Storbritannien var lukket ned.

Der vil ske ændringer i den måde, tingene kører på i Downing Street, lover Johnson.

- Vi skal bruge dette øjeblik til at se på os selv i spejlet, og vi skal lære af det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men samtidig vil Johnson og hans regering "fortsætte arbejdet", siger han.

- Ja, vi er til at stole på, siger Johnson til høje tilråb fra salen.

Ian Blackford, der er leder af Det Skotske Nationalistparti i parlamentet, blev smidt ud af salen, fordi han beskyldte Boris Johnson for at have løjet om festerne i Downing Street.

Oppositionens leder, Keir Starmer fra partiet Labour, holder fast i, at Johnson har vildledt parlamentet. Han retter en kraftig kritik af Johnson og gentager sit krav om, at han må gå af.

- Premierministeren mener, at vi alle er fjolser, siger Starmer.

- Briterne mener, at han skal gøre det eneste anstændige og træde tilbage.

Johnson møder også modstand fra sit eget konservative parti.

- Han har ikke længere min støtte, konstaterer det konservative parlamentsmedlem Andrew Mitchell.

Også tidligere premierminister Theresa May kræver en forklaring:

- Enten havde premierministeren ikke læst reglerne, eller også mente han ikke, at de gjaldt for ham. Hvilken forklaring er det?

Tidligere mandag var dele af en rapport fra embedskvinden Sue Gray blevet offentliggjort.

Rapporten konkluderer, at det var udtryk for dårligt lederskab og dømmekraft, at der blev holdt fester og andre sammenkomster i eller ved Johnsons embedsbolig, Downing Street 10.

Disse møder og fester skulle ikke have haft lov at finde sted eller at udvikle sig, som de gjorde, lyder det videre i Grays rapport.

Johnson siger i Underhuset, at han anerkender konklusionerne i Grays rapport.

Han henviser til en efterforskning, som britisk politi er i færd med, og siger, at han nu afventer politiets konklusioner om, hvorvidt coronabestemmelserne blev brudt.

/ritzau/