Presset May flyver til brexit-møde i Oslo med nordiske lande

Theresa May er inviteret til at tale om brexit, når hun gæster Nordisk Råds 70. session i Oslo i næste uge.

Hovedrolleindehaveren i den britiske EU-skilsmisse er gæst, når nordiske statsministre og parlamentarikere samles i Oslo i næste uge.

Premierminister Theresa May skal tale om Storbritanniens EU-afsked og et godt samarbejde med Norden i fremtiden.

Det sker 30. oktober i forbindelse med åbningen af Nordisk Råds session i den norske hovedstad. Mødet finder sted i Stortinget.

Det er præsidenten for Nordisk Råd, Michael Tetzschner, som har inviteret den britiske leder, som i øjeblikket er under voldsomt pres i hjemlandet, da datoen for briternes farvel til EU - 29. marts 2019 - nærmer sig hastigt.

Storbritannien er ifølge Tetzschner en af de vigtigste partnere for de nordiske lande. Især i forhold til handel, økonomi og sikkerhed.

- Vi har et vældigt godt samarbejde med Storbritannien. Vi vil arbejde for at vore relationer også fremover vil være udmærkede. Alle parter har nytte af et fortsat godt samarbejde, siger Tetzschner til Stortingets hjemmeside.

Det er Nordisk Råds 70. session. Den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), deltager på møderne i Oslo 30. og 31. oktober.

Nordisk Råd er et forum med knap 90 politikere fra de fem nordiske lande og Grønland, Færøerne og Åland.

Temaet for den 70. session i rådet er de nordiske landes evne til at imødegå "andre landes påvirkning af vore samfund og demokratiske processer".

Ifølge Tetzschner handler det om, at autoritære lande forsøger at påvirke demokratiske valg og skabe splittelse mellem de nordiske samfund.

Tirsdag aften 30. oktober er der uddeling af Nordisk Råds priser i Operahuset i Oslo.

/ritzau/