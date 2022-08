Presset Sunak lover styr på britisk inflation i sidste lederdebat

Storbritannien skal have ny premierminister. Onsdag debatterede kandidaterne for sidste gang inden valg.

Premierministerbejler Rishi Sunak lover, at han vil gøre den fortsat stigende britiske inflation til sin "førsteprioritet".

Det siger han onsdag aften under den sidste debat med udenrigsminister Liz Truss, inden Det Konservative Parti i Storbritannien vælger ny leder - og dermed premierminister Boris Johnsons efterfølger.

Det skriver BBC.

Truss er klar favorit til at vinde opgøret.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun har været foran Sunak i målinger blandt de konservative partimedlemmer under lederkampen denne sommer.

Men onsdag gjorde Sunak et forsøg på at overbevise de omkring 200.000 medlemmer af partiet om, at han er den rette mand til posten.

Han sagde, at han kan "garantere", at "inflationen vil falde hurtigere under hans ledelse".

Imens lovede Liz Truss - som hun løbende har gjort - skattelettelser. Da hun nævnte løftet under aftenens debat, høstede det ifølge en BBC-korrespondent bifald blandt det konservative publikum.

Skattelettelserne er af Sunak blevet kritiseret for at være en skødesløs vej at gå. Han hævder at stå for en mere ansvarlig retning.

Men Truss mener også, at hendes kurs vil være gavnlig for den britiske økonomi, og hun lover at "fokusere på energipriserne".

Storbritannien har ifølge nyhedsbureauet AFP den højeste inflation blandt de magtfulde G7-lande med over 10 procent på årsbasis.

Investeringsbanken Goldman Sachs har i en prognose advaret om, at inflationen kan blive op til 22,4 procent næste år, hvis energipriserne fortsætter med at stige.

De konservative medlemmer kan stemme per brev eller online frem til fredag klokken 18. Mandag offentliggøres vinderen. Tirsdag kan den konservative vinder begynde arbejdet i Downing Street.

Boris Johnson blev tvunget til at gå af, da en lang række ministre gik af i protest mod en række skandaler og fejl - navnligt i forbindelse med fester i Downing Street, som var i strid med covid-19-regler.

/ritzau/