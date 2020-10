Presset thailandsk regering ophæver nødretstilstand

De seneste syv dage har der været store demonstrationer i Bangkok, som regeringen har forsøgt at stoppe.

Thailands regering har torsdag ophævet den nødretstilstand, som blandt andet har medført forbud mod forsamlinger på mere end fire mennesker.

Det står der i Royal Gazette, en officiel udgivelse, der fungerer som regeringens talerør. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Nødretstilstanden blev indført i et forsøg på at sætte en stopper for store demonstrationer mod premierminister Prayuth Chan-o-Cha og monarkiet.

Demonstrationerne er dog fortsat.

Nødretstilstanden er blevet ophævet fra klokken 12 lokal tid torsdag, står der ifølge AFP.

- Den igangværende voldelige situation, der har ført til, at vi har meddelt en nødretstilstand, er blevet mindre alvorlig og er nu en situation, hvor embedsmænd og statslige organer igen kan opretholde de almindelige love, står der i Royal Gazette ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Onsdag var syvende dag i træk, at der var masseprotester i hovedstaden Bangkok og andre dele af Thailand.

Alt i alt har demonstrationerne stået på i tre måneder.

Onsdag lokal tid sendte prodemokratiske demonstranter et brev til premierministeren med et krav om, at han skulle træde tilbage i løbet af tre dage.

/ritzau/