Prigozjin forudså tilsyneladende egen død i april

Et videoklip af et ældre interview med Wagner-leder Jevgenij Prigozjin er grobund for en række konspirationsteorier i forbindelse med hans formodede død.

På videoen fra interviewet, der blev offentliggjort 29. april, siger Prigozjin, at Rusland er på randen af katastrofe, fordi landets militære ledelse angiveligt var ved at udrydde sine kritikere.

Efterfølgende forudser han tilsyneladende sin egen død i et flystyrt som det, der hændte tidligere på ugen.

- Jeg vil ikke lyve, jeg er nødt til at sige ærligt, at Rusland står på randen af katastrofe. Og hvis vi ikke gør noget i dag, så kommer flyet til at falde sammen i luften, lyder det fra Prigozjin til militærbloggeren Semjon Pegov.

Onsdag styrtede et privatfly med Prigozjin på passagerlisten ned i Tver-regionen i det vestlige Rusland.

Rosaviatsija, som er en statslig myndighed for luftfart, har tidligere meddelt, at både Prigozjin og Dmitrij Utkin - sidstnævnte beskrives ofte som Wagner-gruppens grundlægger - var blandt de ti mennesker om bord på flyet.

Men der har endnu ikke været noget endegyldigt bevis for, at Prigozjin er død. Sådan lød det fra det britiske forsvarsministerium fredag - inden meldingen om de ti lig.

Hundredvis af kommentarer er, siden interviewet er dukket op til overfladen igen, blevet delt på Grey Zone, der er Wagner-gruppens kanal på beskedtjenesten Telegram.

- Han vidste det, skriver en person, hvis brugernavn kan oversættes til "forpost".

Andre spekulerer i, at Prigozjin stadig er i live.

Prigozjin førte an i den private militærgruppes kortvarige oprør mod den russiske militærledelse i juni. Her marcherede gruppen, der har kæmpet på russisk side i Ukraine, mod den russiske hovedstad, Moskva.

Marchen endte med, at der blev indgået en aftale mellem den russiske præsident, Vladimir Putin, og Wagner-gruppen, som afsluttede oprøret og flyttede soldater til Belarus.

Siden onsdagens flystyrt har en række eksperter, vestlige lande, kritikere af den russiske regering og andre spekuleret i, at Wagner-lederen kan være blevet dræbt.

Det har Rusland afvist.

