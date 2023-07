Principdom i Sverige: Dansk vinhandel vinder over Systembolaget

Sveriges højesteret har fredag afgjort, at den danske vinhandel Winefinder kan sælge vin til svenskerne uden om det særlige monopol Systembolaget.

Det danske firma sælger sine produkter via sin danske hjemmeside.

Højesteret henviser til grundprincippet om den frie bevægelighed mellem EU's medlemslande.

En patent- og handelsdomstol forbød i 2020 Winefinder at markedsføre og sælge alkoholiske drikke i Sverige. Det skete, efter at Systembolaget havde lagt sag an mod den danske vinhandel.

En appelinstans omstødte afgørelsen sidste år. Højesteretten har nu sat punktum i sagen ifølge mediet SVT.

Højesteret pålægger Systembolaget at betale Winefinders omkostninger. Det løber op i 926.000 svenske kroner.

I sit partsindlæg ved højesteretten har Winefinder fastholdt, at det har drevet sin virksomhed fra Danmark. At det har benyttet uafhængige transportfirmaer. Og at virksomheden dermed ikke bryder Sveriges alkohollovgivning.

Højesteretten fastslår, at Systembolagets monopol "ikke længere omfatter sådanne grænseoverskridende distancesalg af alkoholholdige drikke, som foretages af Winefinder og andre e-handelsaktører", hedder det.

Der er tale om en lovlig "privat indførsel" af alkoholiske drikke, konstaterer domstolen.

/ritzau/