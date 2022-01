Prins Andrew afviser at være nær ven af Maxwell

Storbritanniens prins Andrew ønsker en nævningesag, så han kan rense sit navn i et retsopgør, som han står over for i New York. Det meddeler hans advokater.

- Prinsen kræver hermed at få alle anklagepunkter prøvet i en nævningesag, hedder det i advokaternes udmelding, hvor et forlig uden retssag afvises.

I det 11 sider lange dokument afviser prins Andrew samtidig påstande om, at han skulle have været nær ven af Ghislaine Maxwell.

Ghislaine Maxwell er kendt skyldig i sag om misbrug af piger på helt ned til 14 år i årene mellem 1994 og 2004. Maxwell var kæreste og samarbejdspartner med den skandaleramte afdøde rigmand Jeffrey Epstein.

Artiklen fortsætter under annoncen

Prins Andrew, som er hertug af York, er ved et civilt søgsmål anklaget af kvinden Virginia Giuffre. Hun beskylder prinsen for overgreb og misbrug af hende, da hun var 17 år.

Hun var dengang angiveligt kontrolleret af den afdøde Epstein.

Prins Andrews advokater har hævdet, at Virginia Giuffre frasagde sig retten til at sagsøge prinsen, da hun i 2009 indgik et retligt forlig med Epstein. Prinsen afviser alle anklager om overgreb.

Som følge af søgsmålet mod ham har han afsagt sine militære titler og royale beskyttelse.

Advokaterne for den britiske prins argumenterer på de 11 sider for, at sagen mod deres klient bør opgives af en række forskellige grunde.

Det fremgår af dokumentet, at prinsen indrømmer, at han mødte Epstein i eller omkring 1999. Men han afviser, at han var indblandet i nogen form for misbrug.

Et fotografi, som viser prinsen stå med en arm omkring Virginia Giuffre med Maxwell i baggrunden, har advokaterne ikke tilstrækkeligt med viden om til at bekræfte eller afvise det som ægte.

Den amerikanske advokat Lisa Bloom, som repræsenterer en række af de personer, der har lagt sager an mod Maxwell og Epstein, kalder dele af brevet for et "PR-stunt". Hun siger, at Virginia Giuffre allerede har anmodet om en nævningesag.

Dommeren i sagen, Lewis Kaplan, har "i alle henseender" afvist påstande fra Andrews advokater om, at Giuffre frasagde sig retten til at sagsøge prinsen, da hun i 2009 indgik et retligt forlig med Epstein.

Prinsens påståede overgreb mod Virginia Giuffre skal være sket i 2001 i Jeffrey Epsteins hus i New York og på hans private ø i Caribien.

/ritzau/AFP