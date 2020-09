Prins Harry betaler millioner tilbage til britiske skatteydere

Skatteyderes penge var brugt på at renovere Harry og Meghans britiske hjem. Pengene er nu betalt tilbage.

Prins Harry har tilbagebetalt 2,4 millioner pund - knap 20 millioner kroner - af de britiske skatteyderes penge.

Pengene var blevet brugt på at renovere Windsor Castle, hvor han bor sammen med sin kone, hertuginde Meghan, når de er i Storbritannien.

Det oplyser en talsmand for prinsen mandag. Prins Harry bruger indtjening fra en nyligt indgået aftale med streamingtjenesten Netflix til at betale pengene tilbage.

Harry og Meghan trak sig tidligere i år tilbage som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus.

Ved samme lejlighed oplyste de, at de vil være økonomisk uafhængige. De ville betale skatteyderes penge tilbage, som er blevet brugt på at renovere deres hjem ved Windsor Castle, Frogmore Cottage.

Det tilbagebetalte beløb dækker "fuldstændig" udgifterne ved renoveringen af hjemmet.

Ifølge det britiske nyhedsbureau Press Association er den store tilbagebetaling mulig, efter at parret, som formelt er hertug og hertuginde af Sussex, har indgået en stor aftale med Netflix.

Det vides ikke, hvor meget parret tjener på aftalen med Netflix. Men den menes at indbringe dem et stort millionbeløb over adskillige år.

Harry og Meghan vil som en del af aftalen blandt andet optræde i flere dokumentarprogrammer.

- Vi vil fokusere på at lave indhold, der oplyser, men også giver håb.

- Som nye forældre er det vigtigt for os at lave inspirerende familieprogrammer, lød det fra dem i forbindelse med offentliggørelsen af aftalen.

Parrets beslutning om at træde tilbage fra det britiske kongehus kom i kølvandet på en konflikt mellem parret og især de britiske tabloidmedier.

Efter bruddet med kongehuset fløj parret først til Canada for at bosætte sig og efterfølgende til USA.

De har siden købt et hus Los Angeles-bydelen Montecito. Her bor de med deres søn, Archie.

