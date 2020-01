Prins Harry: Der var ikke andre muligheder end brud

Prins Harry og ægtefællen Meghan træder tilbage fra royale roller. Han ønsker et mere fredeligt liv.

Britiske prins Harry siger på et møde for velgørenhed, at det volder ham "stor sorg, at det er endt på den måde" - at han og hans kone Meghan har foretaget et delvist brud med det britiske kongehus.

Han siger, at det ikke var en beslutning, der har været let, men der var ikke andre muligheder.

Det rapporterer tv-kanalen Sky News.

Lørdag kom det frem, at Harry og Meghan - hertugen og hertuginden af Sussex - træder tilbage fra de roller, de har udfyldt som en del af den royale familie og giver afkald på apanage.

Harry, der er afdøde prinsesse Dianas yngste søn, siger, at han ønsker at leve et mere fredeligt liv.

/ritzau/