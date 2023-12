Prins Harry får erstatning for mediers telefonaflytning

Prins Harry får medhold i 15 af 33 anklagepunkter i en retssag mod den britiske medievirksomhed Mirror Group, som han har anklaget for ulovlig telefonaflytning.

Prins Harry blev aflyttet i årevis og tilkendes en erstatning på 140.600 pund. Det har en britisk domstol afgjort fredag, skriver Reuters og BBC.

Erstatningen svarer til 1,2 millioner kroner. Beløbet er omkring en tredjedel af, hvad han havde krævet.

En advokat oplyser, at prinsen ikke selv kunne være til stede ved domstolen fredag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men i en udtalelse, som advokaten læser op, erklærer prins Harry sig tilfreds med afgørelsen.

- I dag er en god dag for sandhed og for ansvarlighed, lyder det fra den royale sagsøger.

Domstolen giver prins Harry ret i, at han ud over aflytning også har været offer for andre former for ulovlige arbejdsmetoder fra de journalister, der arbejdede for Mirror Group og skrev om ham.

Det er sket i en periode på 15 år fra 1996.

Over 140 artikler om prinsen er ifølge hans advokater skrevet på basis af oplysninger, der var indsamlet på ulovlig vis.

Retssagen har dog kun handlet om 33 artikler. Og af dem har domstolen fastslået, at 15 af dem er formentlig er skrevet på baggrund af hacking "i begrænset omfang" af Harrys telefon i perioden fra 2006 til 2011.

Derimod er der sket "omfattende" ulovlig indtrængen i telefoner, der tilhørte personer tæt på prins Harry.

Artiklen fortsætter under annoncen

Andre metoder omfattede ifølge prinsens advokater brug af privatdetektiver, der på ulovlig vis indsamlede oplysninger til journalister.

Prins Harry har selv afgivet forklaring i løbet af retssagen. Dermed er han den første kongelige i 130 år, der er trådt op i vidneskranken.

Han er langtfra den eneste kendte person, der har anklaget Mirror Group for ulovlige arbejdsmetoder. Det samme har omkring 100 skuespillere, sportsstjerner og andre berømtheder gjort.

Mirror Group udgiver de britiske tabloidaviser Daily Mirror, Sunday Mirror og Sunday People.

Den har fredag udsendt en "uforbeholden undskyldning" til prins Harry, efter at domstolen kom med sin afgørelse i sagen.

/ritzau/