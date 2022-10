Prins Harry og Elton John sagsøger Daily Mail

Flere britiske kendisser lægger sag an imod avisen Daily Mail for "grove krænkelser af privatlivets fred".

Både den britiske prins Harry, popikonet Elton John og skuespillerinden Elizabeth Hurley har lagt sag an mod tabloidavisen Daily Mail.

Kendisserne er en del af en større gruppe af personer, der nu lægger sag an - blandt dem er også Elton Johns mand.

Det har et advokatfirma, der repræsenterer nogle af sagsøgerne, oplyst torsdag ifølge Reuters.

Ifølge det amerikanske medie Variety mener gruppen, at de er ofre for "afskyelig kriminel aktivitet og grove brud på privatlivets fred".

Mediets udgiver, Associated Newspaper, har indtil videre ikke kommenteret sagen.

Kendisserne anklager blandt andet Associated Newspaper for at have hyret privatdetektiver til at aflytte deres biler og hjem og betalt politiet for intern viden.

Udgiveren skulle også have fået adgang til bankkonti og finansielle transaktioner "gennem ulovlige midler og manipulation", skriver Variety.

Retsprotokoller viser, at tre separate retssager med henvisning til "misbrug af privat information" blev anlagt imod Associated Newspaper onsdag den 6. oktober.

Det er det britiske advokatfirma Hamlins, som repræsenterer prins Harry. Prinsens sag fremgår endnu ikke af retsprotokoller, men de retslige skridt skulle være påbegyndt.

Det er langtfra første gang, at prins Harry er i strid med Associated Newspaper. Tre gange har han tidligere hevet udgiveren i retten - blandt andet for telefonaflytning.

Også hans kone, Meghan Markle, har sagsøgt Associated Newspaper for at krænke hendes privatliv.

Det gjorde hun, fordi avisen Mail on Sunday havde trykt dele af et brev, som Meghan havde skrevet til sin far.

Den sag vandt hun i december 2021. Avisen skulle offentliggøre en undskyldning på sin forside og betale sagens omkostninger.

Parret har tidligere sagt, at de ingen interaktion ville have med flere britiske aviser - herunder Daily Mail.

