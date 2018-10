Prins Harry og Meghan skal være forældre for første gang

Storbritanniens hertuginde Meghan og prins Harry skal være forældre til marts, meddeler det britiske kongehus.

Storbritanniens prins Harry og hertuginde af Sussex Meghan skal være forældre. Det skriver nyhedsbureauet AP, der citerer en meddelelse fra det britiske kongehus.

- De kongelige højheder hertug og hertuginde af Sussex er meget glade for at kunne meddele, at hertuginden af Sussex venter et barn i foråret 2019, skriver Kensington Palace, hvor parret residerer.

Prins Harry, den yngste søn af prins Charles og lady Diana, blev i maj gift med Meghan ved et stort bryllup i Winsor.

- (Parret red.) er glade for den støtte, de har fået fra folk over hele verden siden deres bryllup i maj og fornøjede over at kunne dele disse glade nyheder med offentligheden, citerer AP Kensington Palace for.

Hertugen og hertuginden af Sussex er netop ankommet til Sydney, hvor de over 16 dage skal besøge Storbritanniens tidligere kolonier Australien, Fiji, Tonga og New Zealand.

Parret blev gift i maj i St. George's Chapel i det gamle kongesæde Windsor nær London.

Brylluppet blev fulgt af millioner af seere verden over og over 100.000 mennesker var taget til Windsor for at følge vielsen og hylde parret.

Blandt de mere end 600 gæster, som overværede ceremonien, var en lang række fremtrædende og celebre briter og amerikanere.

Deriblandt skuespiller George Clooney og hans kone, advokaten Amal Clooney, fodboldspiller David Beckham og hustruen, designer Victoria Beckham, sangeren Elton John og talkshowvært Oprah Winfrey.

Meghan, der før vielsen bar efternavnet Markle, er tidligere skuespillerinde fra USA. Hun er blandt andet kendt fra tv-serien "Suits".

I den britiske arvefølge er prins Harry forholdsvis langt nede. Dronning Elizabeth II efterfølges af sin søn, prins Charles. Dernæst kommer prins Harrys storebror, prins William, og hans børn.

