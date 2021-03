Prins Philip har været gennem vellykket operation

En talsperson for den 99-årige prins siger, at indgreb i forbindelse med hjerteproblemer var en succes.

Prins Philip har været gennem en vellykket operation i forbindelse med hans hjerteproblemer. Det oplyser Buckingham Palace torsdag.

En talsperson for den 99-årige prins, der også har titlen hertug af Edinburgh, siger, at indgrebet fandt sted onsdag og var en succes. Prins Philip skal forblive indlagt i de kommende dage, hedder det.

Dronning Elizabeths mand blev mandag overflyttet til St Bartholomew's Hospital i det centrale London, hvor han skulle undersøges for hjerteproblemer og behandles for en infektion.

Prinsen har tilbragt et par uger på hospital. Han blev indlagt for en sikkerheds skyld på Londons private Kong Edward VII hospital tirsdag 16. februar. Det skete på opfordring fra den kongelige huslæge, efter at prinsen havde følt sig sløj.

Både prins Philip og dronning Elizabeth har fået første vaccinestik mod coronavirus.

Oprindeligt lød meldingen fra det britiske kongehus, at prinsen ville være indlagt i nogle dage.

Prins Philips indlæggelse er faldet sammen med en ny udmelding fra prins Harry og hustruen Meghan. De to meddelte i fredags, at de trækker sig fra alle deres officielle pligter i den britiske kongefamilie.

De første klip fra et længe ventet interview med prins Harry og Meghan er blevet offentliggjort tidligere i denne uge af tv-stationen CBS.

I interviewet, som tv-værten Oprah Winfrey står for, bliver der lagt op til, at "der ikke er emner, der ikke må snakkes om".

Og selv om de to små 30 sekunders klip ikke afslører meget, så kan man blandt andet høre Harry forklare lidt om årsagen til, at det profilerede par har valgt at trække sig fra sine forpligtelser i det britiske kongehus.

- Min største bekymring var en gentagelse af historien, lyder det i et klip fra interviewet, som bringes i USA på søndag og i Storbritannien dagen efter.

Den præcise kontekst fremgår ikke, men det er formentlig en reference til Harrys afdøde mor, prinsesse Diana. Hun døde som 36-årig i en bilulykke efter at have været et yndet mål for den britiske presse.

Prins Charles er dronning Elizabeths ældste søn og nummer et i den britiske tronfølge. Prins William, der er bror til prins Harry, er nummer to.

/ritzau/Reuters