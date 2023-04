Prins William indgår hemmeligt forlig i sag om telefonhacking

Storbritanniens prins William har indgået et forlig med mediemogulen Rupert Murdochs virksomhed News Group Newspapers (NGN).

Det skete tilbage i 2020 i forbindelse med en sag om hacking af det britiske kongehus' telefoner.

Det fremgår af retsdokumenter, der indgår i et sagsanlæg, som prins Williams' lillebror, prins Harry, fører mod NGN.

Forliget har hidtil været holdt hemmeligt.

Artiklen fortsætter under annoncen

I forbindelse med forliget betalte NGN "et meget stort beløb" til prins William, fremgår det af dokumenterne.

Prins Harry har sagsøgt NGN ved Højesteret i London for en række lovbrud, som skal være begået fra midten af 1990'erne til 2016 af tabloidaviserne The Sun og News of the World.

De to aviser har begge været en del af medievirksomheden NSG.

News of the World er i dag lukket. Mediet lukkede, efter at flere af dets journalister blev dømt for at have hacket flere kendte menneskers telefoner.

NGN afviser, at nogen fra søsteravisen The Sun skal have brudt loven.

I et retsdokument fra prins Harrys advokater fremgår det, at en aftale mellem NGN og Buckingham Palace - det britiske kongehus - er årsagen til, at prins Harry ikke tidligere har sagsøgt medievirksomheden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Af aftalen fremgik det, at det britiske kongehus ikke ville rejse nye sager, før eksisterende tvister var løst.

Under retssagen mod journalister fra News of the World sagde tidligere redaktør på avisen Clive Goodman i 2014, at han havde hacket både prins Harrys, prins Williams og Williams kone, hertuginde Kates, telefoner.

Det hemmelige forlig mellem prins William og NGN blev indgået "for at undgå en situation, hvor et medlem af den kongelige familie ville være nødt til at sidde i en vidneskranke og genfortælle specifikke detaljer fra private og yderst følsomme telefonbeskeder, som var blevet opsnappet".

Det fremgår af en vidneudtalelse fra prins Harry, som hans advokater citerer i de aktuelle retsdokumenter.

/ritzau/Reuters