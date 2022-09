Dronning Elizabeth nåede at sidde på tronen i 70 år. Hun døde torsdag i en alder af 96 år.

Prins William lover at støtte sin far efter dronningens død

For at ære sin nu afdøde farmor, dronning Elizabeth, vil prins William støtte sin far så meget, som det er muligt.

Det siger han i sin første officielle udtalelse efter dronningens død torsdag aften. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Min bedstemor sagde, at sorg er prisen, vi betaler for kærlighed, lyder det fra prinsen.

- Al den sorg, vi vil føle i de kommende uger, vil være et vidnesbyrd om den kærlighed, vi følte til vores ekstraordinære dronning.

Dronningen nåde at sidde på tronen i 70 år - siden 1952. Det gjorde hende til den længst siddende monark i Storbritanniens historie.

Siden hendes død torsdag aften har hele verden hyldet dronning Elizabeth, der nåede at blive 96 år.

Lørdag blev prins Williams far, Charles, så officielt udnævnt som konge. Det skete ved et møde i et særligt tiltrædelsesråd.

Kong Charles aflagde en ed og sagde, at han er "meget bevidst" om "pligter og tungt ansvar" som statsoverhoved.

- Jeg vil tilstræbe at følge det inspirerende forbillede, der er mig givet, lød det fra regenten.

40-årige William, som nu er arving til tronen, siger lørdag aften, at dronningen "var ved min side i mine lykkeligste øjeblikke. Og hun var ved min side på de meste triste dage i mit liv".

- Jeg vidste, at denne dag ville komme, men der vil gå noget tid, før virkeligheden uden bedstemor vil føles virkelig, siger han.

En egentlig dødsårsag er endnu ikke blevet oplyst at det britiske kongehus. Men dronningen har været syg flere gange det seneste år.

Hun blev i oktober sidste år rådet af læger til at holde sig i ro. Det skete, efter at hun havde tilbragt en nat på hospitalet. Årsagen til hendes indlæggelse blev ikke meldt ud.

Prins William takker imidlertid sin farmor på vegne af hele hans egen generation. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Jeg takker hende for altid at være relevant for os alle, selv om hun var fra en anden tid, siger han.

I forbindelse med hyldesten af dronning Elizabeth har prins William og hans hustru, Kate, lørdag aften fundet vej til Windsor Castle for at tage et kig på de blomster, der er blevet lagt.

Det samme har prinsens bror, Harry, og hustruen Meghan.

Prins Harry har delvist brudt med den kongelige familie efter hans ægteskab med Meghan.

Ifølge britiske medier er der næsten ingen kontakt mellem de to brødre, men lørdag ses de for første gang sammen, siden Harry og Meghan forlod deres royale pligter. Det skriver Reuters.

/ritzau/