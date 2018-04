Prins William og hertuginde Kate har fået endnu en søn

Mandag formiddag har hertuginde Kate fået en søn. Både mor og søn har det godt, meddeler Kensington Palace.

Prins William og hertuginde Kate har nu tre børn at forsørge.

Hertuginden har mandag eftermiddag født en søn, som er nummer fem i den britiske arvefølge.

Drengen kom til verden klokken 11.01 lokal tid, meddeler Kensington Palace, som skriver, at han vejer 3,8 kilogram.

- Både Hendes Kongelige Højhed og barnet har det godt, skriver paladset.

Parret har i forvejen børnene George og Charlotte, som er henholdsvis fire og to år.

Fødslen gik så småt i gang mandag morgen, og Kate blev derpå kørt til St. Mary's Hospital, hvor hun fødte i den private fløj Lindo Wing. Prins William var med til fødslen.

- Dronningen, Hertugen af Edingburgh, prinsen af Wales, hertuginden af Cornwall, prins Harry og medlemmer af begge familier er blevet informeret og glæder sig over nyheden, hedder det i en pressemeddelelse fra Kensington Palace.

Royale briter har været klar længe. De har i dagevis slået lejr foran hospitalet, hvor de håber at få et glimt af den royale baby.

Den nye prins er dronning Elizabeths sjette oldebarn. I arverækkefølgen efter sin bedstefar, sin far og sine to søskende.

I henhold til en lovændring fra 2013 vil drenge ikke længere være foran en ældre søster i arverækkefølgen.

Kensington Palace siger, at navnet på den nye prins vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.

- Jeg sender mine varmeste lykønskninger til hertugen og hertuginden af Cambridge i anledning af fødslen af deres baby, skriver premierminister Theresa May.

Prins William og hertuginde Kate mødtes i 2001 på St. Andrews University i Skotland, hvor de delte en lejlighed med to andre studerende. De blev hurtigt uadskillelige.

De blev gift i april 2011 i Westminster Abbey i London. Deres første søn blev født 22. juli 2013.

Parret bor i dag på Kensington Palace. Sidste år afsluttede prins William sit job som luftambulancepilot for at koncentrere sig fuldt og helt om sine royale pligter. Det skete, efter at det i nogle medier havde været antydet, at han var "arbejdssky".

Prinsen har tilkendegivet, at han er fast besluttet på at være tæt på sine børn i deres opdragelse, ligesom han vil beskytte deres privatliv.

Det er et tema, der ligger ham meget på sinde, efter at han mistede sin mor, prinsesse Diana, i 1997. Hun blev dræbt ved en bilulykke i Paris på flugt fra allestedsnærværende paparazzofotografer.

