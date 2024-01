Prinsesse Kate indlagt i London efter operation

Storbritanniens prinsesse Kate er indlagt på et hospital i op til to uger efter en planlagt operation, oplyser hoffet i London onsdag.

- Ud fra lægernes råd og vurderinger ventes prinsessen ikke at genoptage sine offentlige forpligtelser før efter påske, oplyser Kensington Palace ifølge Reuters.

Hoffet siger, at prinsessen af Wales gennemgik en planlagt operation i maven, men oplyser ikke yderligere detaljer.

Indlæggelsen, som ventes at vare 10-14 dage, er på et privat hospital.

- Prinsessen forstår den interesse, som kommer af pressemeddelelsen om hendes indlæggelse. Hun håber, at der i offentligheden vil være forståelse for hendes ønske om, at hendes børn får en så normal periode som muligt under hendes fravær, og hun ønsker, at hendes personlige helbredsoplysninger forbliver private, hedder det i meddelelsen til pressen.

Hoffet tilføjer, at der kun bliver udsendt opdateringer fra hospitalet, hvis der er "ny information af betydning".

/ritzau/Reuters