Prisen på villaer i Sverige er næsten fordoblet på ti år

Unge svenskere, som for ti år siden købte et hus, har gjort deres livs handel. De har øget deres formue mere, end de kunne have gjort ved at uddanne sig og komme i gang med en karriere.

Det siger Karolina Ekholm, professor i nationaløkonomi, i en kommentar til en ny statistik over udviklingen i de svenske huspriser siden 2011.

Ifølge opgørelsen, der kommer fra en sammenslutning af ejendomsmæglere, er prisen på en gennemsnitlig villa i Sverige øget med næsten 400 svenske kroner (292 danske kroner, red) hver eneste dag de seneste ti år.

I de mest attraktive kommuner er den daglige gevinst endnu større, hvis ejeren af en villa beslutter sig for at sætte den til salg.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Danderyd, der regnes for Sveriges rigeste kommune, er villaerne i snit blevet 2000 svenske kroner mere værd per dag. Det giver en prisstigning på 7,4 millioner svenske kroner siden 2011 eller 5,4 millioner danske kroner.

Danderyd ligger i nærheden af Stockholm, og som tilfældet er i Danmark, finder man også i Sverige de største prishop i og omkring hovedstaden.

I Lidingö, Nacka, Solna og Sundbyberg har villaer øget deres værdi med mindst 1000 svenske kroner om dagen ti år i streg.

Overordnet for hele Sverige er huspriserne gået op med 89 procent i tiårsperioden. Men igen er der store udsving.

I Skellefteå koster et hus i dag mere end 2,5 gange så meget som for ti år siden. Derefter kommer kommunen Mjölby med en gennemsnitlig prisstigning på 137 procent.

/ritzau/TT