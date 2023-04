Prispres får Polen til at forbyde import af korn fra Ukraine

Regeringen i Polen har lørdag besluttet at forbyde import af korn og andre fødevarer fra Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Tiltaget skal beskytte polsk landbrug, fortæller Jaroslaw Kaczynski, der er vicepremierminister og leder af det polske regeringsparti PiS.

Import af ukrainske varer har således ført til markante prisfald, der har gjort det sværere for landmænd i Polen at komme af med deres produkter.

- I dag er regeringen blevet enig om et regulativ, der forbyder import af korn såvel som adskillige andre fødevarer, siger Kaczynski ifølge AFP.

Siden Rusland invaderede Ukraine, har Ukraine kun i begrænset omfang kunnet eksportere korn via sine sædvanlige eksportruter over Sortehavet.

Konkret kan landet kun sejle korn ud fra tre af sine havne - havnene i Odessa, Tjornomorsk og Pivdennyj - som et resultat af den såkaldte kornaftale, der er indgået med Rusland.

Derfor ledes en stor del af den ukrainske eksport gennem Polen og Ukraines øvrige nabolande.

For at lette situationen for Ukraine har en EU-aftale i kølvandet på Ruslands invasion fjernet den told, der normalt lægges på ukrainske varer, som importeres til lande inden for EU.

Men importen fra Ukraine har været med til at presse de lokale priser på hvede og andre fødevarer ned i Polen.

Ud over selve EU-aftalen hænger det ifølge nyhedsbureauet dpa sammen med, at de ukrainske fødevarer har hobet sig op i Polen.

Landmændene i Polen har protesteret over situationen. Det fik i begyndelsen af april Polens landbrugsminister, Henryk Kowalczyk, til at forlade sin post.

Polen har været en af Ukraines nærmeste støtter under Ukraines krig mod Rusland. Landet har gået foran med militær støtte til ukrainerne og har taget imod titusindvis af ukrainske flygtninge.

At Polen nu lukker sin grænse for ukrainske fødevarer, betyder ikke, at Polen ikke er venligt stemt over for ukrainerne.

Det understreger Jaroslaw Kaczynzki.

- Vi er fortsat Ukraines venner og allierede, siger han.

På den ukrainske side af grænsen ærgrer man sig dog over beslutningen.

- Polske landmænd står i en svær situation, men vi må understrege, at ukrainske landmænd står i den sværeste situation, skriver det ukrainske landbrugsministerium i en udtalelse ifølge AFP.

