Prisstigninger rammer amerikanere: "Jeg må arbejde for at overleve"

Ruby Buentello på 73 år fra landsbyen Mattawan i delstaten Michigan var egentlig gået på pension for år tilbage fra sit job som revisor. Men livet på overførselsindkomst var hårdt, og da priserne begyndte at sige, måtte hun opgive tanken om at forlade arbejdsmarkedet.

Først fik hun et deltidsjob som revisor, og for godt en måned siden blev hun nødsaget til at tage endnu et job som kasseekspedient i det lokale supermarked Wagoner’s. Ligesom hundredetusindvis af andre amerikanere har Ruby Buentello taget konsekvensen af, at livet er blevet væsentligt dyrere på grund af af prisstigninger på især fødevarer og benzin. Fænomenet, der kaldes inflation, har nået sig højeste punkt i USA siden 1981.