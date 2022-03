Prisvindende saudiaraber er fri efter ti års fængsel og pisk

Raif Badawi har fået stor EU-pris efter anholdelse i 2012 for at fornærme islam. Fredag er han blevet løsladt.

Den saudiarabiske blogger og aktivist Raif Badawi er fredag blevet løsladt efter ti år i fængsel.

Det oplyser hans hustru, Ensaf Haidar, til nyhedsbureauet AFP.

- Raif har ringet til mig. Han er fri, siger Haidar, som bor i Canada med parrets tre børn. Hun flygtede dertil efter at have modtaget dødstrusler.

Badawi, som i dag er 38 år, blev anholdt i 2012 efter anklager om at fornærme islam.

I 2014 blev han idømt ti års fængsel og 50 piskeslag om ugen i tyve uger.

Den saudiarabiske aktivist fik tildelt de første 50 piskeslag på et torv i hovedstaden Riyadh foran hundredvis af tilskuere. Det vakte forargelse over hele verden og blev af FN beskrevet som "grusomt og inhumant".

De resterende piskeslag blev indstillet på grund af Badawis skrøbelige helbred.

Badawi har blandt andet modtaget EU's store menneskeretspris - Sakharov-prisen for tankefrihed - i 2015.

Det er Europas vigtigste menneskeretspris, og den uddeles hvert år af Europa-Parlamentet.

Badawi har også flere gange været blandt de nominerede til Nobels fredspris.

Hans hustru har i næsten syv år holdt offentlige gudstjenester for Badawi.

Ved arrangement nummer 374 i februar i år fortalte hun AFP, at hun har holdt kontakten med sin mand og nogle uger har haft telefonsamtaler med ham tre gange om ugen.

Ensaf Haidar bor i den canadiske provins Quebec, som har opført Badawi på en særlig prioriteret liste over potentielle immigranter.

Der er ikke frigivet detaljer om hans løsladelse.

Nødhjælpsorganisationen Amnesty har dog sagt, at Badawi risikerer et forbud mod at rejse uden for Saudi-Arabien i ti år.

I 2019 opfordrede den daværende amerikanske vicepræsident, Mike Pence, til løsladelse af Badawi.

Den nuværende amerikanske præsident, Joe Biden, har flere gange gjort det klart, at hans syn på Saudi-Arabien og landets omgang med menneskerettigheder er meget kritisk.

I februar sidste år udgav Washington en efterretningsrapport om drabet på journalisten Jamal Khashoggi i 2018.

I rapporten anklages Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salman for at have godkendt og sandsynligvis også beordret drabet.

/ritzau/