Problem i grænsekontrollen skaber rejsekaos i britiske lufthavne

Lufthavne i Storbritannien har tirsdag aften store problemer med grænsekontrollen. Det skriver det britiske medie Sky News.

Heathrow lufthavn og Stansted lufthavn i London samt Manchester lufthavn har bekræftet, at der er tale om et landsdækkende problem.

- Grænsekontrollen oplever på nuværende tidspunkt landsdækkende problemer, som påvirker passagerer, der skal passere grænsen, lyder det fra en talsperson for Heathrow lufthavn.

- Vi støtter Border Force for at hjælpe med at løse problemet så hurtigt som muligt. Vi undskylder for enhver påvirkning, dette har på passagerernes rejser, lyder det videre fra Heathrow-talspersonen.

En talsperson fra London Gatwick lufthavn siger, at "nogle passagerer måske vil opleve forsinkelser på grund af et landsdækkende problem med Storbritanniens Border Force e-gates"

Også Stansted lufthavn i London har sagt, at problemet relaterer sig til de såkaldte e-gates ved paskontrollen.

Stansted lufthavn har i en erklæring sagt, at den er klar over det landsdækkende problem med grænsekontrollen, som påvirker alle britiske lufthavne".

En passager i Heathrow lufthavn siger ifølge Sky News, at passagererne allerede har stået i kø i en time og at køen "kun bliver længere".

Tilmed har passagererne ikke modtaget nogen informationer om tidshorisonten, siger passageren.

En passager i Gatwick lufthavn, som har lagt en video af køen på det sociale medie X, siger, at der er "mange børn til stede og intet vand".

/ritzau/