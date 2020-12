Problemer med vaccinepas

* Særlige vaccinepas til borgere, der er vaccineret, kan måske bane vej for en dagligdag, som ligner det normale. Men der er også problemer.

* Et land kan kræve, at personer skal være vaccineret for at rejse ind i landet. Måske lander en russer i Heathrow i London. Han er vaccineret med Sputnik V, den russiske coronavaccine. Den er ikke godkendt i Storbritannien. Hvad så?

* Hvordan skal sådan et pas udformes? Som et fysisk kort eller en app til telefonen? Hvis det er en app, vil over halvdelen af verdens befolkning, der ikke har smartphone, være hægtet af eksempelvis international flytrafik, hvis flyindustrien introducerer sådan et pas.

* Virker vaccinerne overhovedet? Forskere og sundhedseksperter tør ikke sige, hvor lang tid de eksisterende vacciner er effektive.

Kilder: Bloomberg, Reuters

/ritzau/