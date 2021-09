Prodemokratisk gruppe i Hongkong opløser sig selv

Endnu en prodemokratisk gruppe kaster håndklædet i ringen i Hongkong efter at være blevet mødt af sigtelser under den såkaldte sikkerhedslov, som blev indført sidste år.

I årtier har Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China arrangeret en årlig mindehøjtidelighed i Hongkong for massakren på Den Himmelske Freds Plads i Beijing i 1989.

Men lørdag har gruppen besluttet at opløse sig selv. Det er sket med 41 stemmer for og fire imod.

- Jeg tror på, at Hongkongs folk uanset deres kapacitet vil fortsætte med at mindes 4. juni som før, siger Richard Tsoi, som var sekretær for gruppen.

Myndigheder i Hongkong har indefrosset værdier hos gruppen for millioner af kroner.

Flere ledende medlemmer står over for sigtelser om at have bedrevet undergravende virksomhed.

Andre er fængslet efter at have deltaget i demonstrationer for demokrati.

I sommeren 2020 blev der i Hongkong indført en ny sikkerhedslov.

Den giver mulighed for at give en livstidsdom for alle handlinger, der af Kina vurderes at opfordre til løsrivelse. Også terrorisme eller ulovlige aftaler med fremmede magter er omfattet af loven.

Kina beskyldes for med sikkerhedsloven at være i gang med at afvikle Hongkongs delvist demokratiske institutioner.

Hongkong blev under en aftale fra 1997 med Storbritannien overdraget til Kina under den betingelse, at Hongkong blev oprettet som en særlig region, der har delvist selvstyre efter devisen "ét land - to systemer".

Aftalen skulle blandt andet garantere Hongkong en vis frihed.

/ritzau/Reuters