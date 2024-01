Prodemokratisk stemme i Hongkong nægter sig skyldig i anklager

Den fremtrædende prodemokratiske forretningsmand Jimmy Lai har tirsdag i Hongkong nægtet sig skyldig i anklager om ulovligt samarbejde med udenlandske magter.

Lai har siddet fængslet i over 1100 dage. Han er allerede dømt i fem andre sager.

I den seneste sag risikerer han fængsel på livstid. Anklagen lyder, at han har bragt Kinas nationale sikkerhed i fare.

- Ikke skyldig, sagde Lai på engelsk, da hvert af de tre anklagepunkter blev oplæst.

Lai har længe været en af Hongkongs mest kendte prodemokratiske aktivister.

Han er grundlægger af det nu lukkede medie Apple Daily, som var en hård kritiker af den kinesiske regering.

Mediet støttede den prodemokratiske bevægelse, som førte til store demonstrationer i Hongkong i 2019 og 2020.

Blandt de anklagede er tre Apple Daily-selskaber, som Hongkongs regering har overtaget. Også seks tidligere ledere i selskabet og to aktivister er anklaget.

- Denne sag handler om en radikal politisk skikkelse, som sammen med andre konspirerede om at vække had og modstand mod regeringen og de centrale myndigheder, sagde ledende anklager Anthony Chau tirsdag i retten.

Tirsdag var første gang, at anklagemyndigheden kom med detaljer om sagen mod Lai.

Anklagerne mener, at møder med ledende skikkelser i den tidligere amerikanske Trump-regering er bevis på Lais samarbejde med fremmede magter.

Chau mener, at Lai brugte sine medieselskaber til at "forfølge sin politiske dagsorden".

Han beskyldes også for "at orkestrere en sammensværgelse med den såkaldte demokrati- og frihedsgruppe Stand with Hongkong Fight for Freedom".

I alt 161 udgivelser af Apple Daily mellem april 2019 og juni 2021 - hvor mediet lukkede - ses som eksempler på "oprørske udgivelser".

De havde ifølge anklageren det formål at "forurene de mest letpåvirkeliges sind".

Undervejs kom anklagerne med eksempler på en række politikere, aktivister og akademikere i flere lande, der anses for at være Lais "forbindelser". Forbindelserne blev af anklagerne illustreret med et diagram i farver.

Lai er britisk statsborger. Der var nogle få repræsentanter fra udenlandske konsulater til stede tirsdag.

/ritzau/AFP