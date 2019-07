Professor: Godt skuldret af Ursula von der Leyen i smal sejr

Tyske Ursula von der Leyen er tirsdag aften blevet valgt til ny formand for EU-Kommissionen.

På trods af, at den nye formand for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen er blevet valgt med bare ni stemmers flertal, er det faktisk godt gået.

Det mener i hvert fald Marlene Wind, der er professor og leder af Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.

- I og med, at hun kun har været på banen som formand i to-tre uger, så er det egentlig meget godt skuldret. Hun har ikke været kendt, eller en man har talt om som en mulig formand. Derfor har hun på rekordtid fået samlet opbakning,

- Og jo, det er et snævert flertal. Men bevæggrunden for mange af dem, der har stemt imod hende, har egentlig ikke været på grund af hende personligt. Det har været fordi, at de har været rasende over, at rådet (ministerrådet, red.) droppede spidskandidatsystemet, siger hun.

Ursula von der Leyen bliver den første kvindelige kommissionsformand nogensinde, og hun har bestridt en række ministerposter i Tyskland. Senest har hun været forsvarsminister i den nuværende regering i Tyskland.

/ritzau/