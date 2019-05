Professor: Kampen om EU-toppost er stadig fuldstændig åben

Ifølge Marlene Wind har tv-debatter meget begrænset indflydelse på valget af den næste EU-Kommissionsformand.

Kampen om formandsposten i EU-Kommissionen er stadig fuldstændig åben efter større tv-debatter, mener professor på Københavns Universitet Marlene Wind.

En række af spidskandidaterne til posten mødtes mandag og torsdag i henholdsvis Maastricht i Holland og Firenze i Italien.

Begge gange er Frans Timmermans, spidskandidat for den socialdemokratiske EU-gruppe, efterfølgende blevet udpeget som vinder af politiske kommentatorer og ved onlineafstemninger.

- Han har stor erfaring og virkelig gode retoriske evner. Han høstede blandt andet stor applaus for sin stærke holdning om EU's værdier, som er under pres i flere øst- og centraleuropæiske lande, siger Marlene Wind, som kun har set den første af de to debatter.

Professoren mener dog ikke, at debatterne og deres eventuelle vindere nødvendigvis gør en forskel for, hvem der ender med formandskabet for EU-Kommissionen.

Systemet i spidskandidatsystemet er, at EU' stats- og regeringschefer nominerer en af disse kandidater til kommissionsformandsposten, efter at de har ført kampagne og deltaget i debatter.

- Men de skal have en kæmpe kabale til at gå op.

- De skal både tage hensyn til, hvordan de politiske grupper klarer sig til valget, om det er en mand eller en kvinde, hvilket land de kommer fra og om de har støtte med fra hjemlandet, siger Marlene Wind.

I det virvar af hensyn mener Marlene Wind, at præstationerne i tv-debatter ikke er særligt højt prioriteret. Blandt andet fordi stats- og regeringscheferne generelt er imod spidskandidat-processen.

Det tyder heller ikke på, at EU-borgerne prioriterer debatterne.

220.000 så ifølge Politico med på mediets livestream af Maastricht-debatten, mens der på visse tidspunkter kun var 500, der var tunet ind online på debatten i Firenze.

I EU-traktaten står der, at medlemslandene skal nominere en kandidat "under hensyntagen til resultatet" af europaparlamentsvalget. Denne skal så godkendes af EU-Parlamentet.

Som spidskandidat for EPP-gruppen står Manfred Weber derfor stærkt, da hans gruppe igen ventes at score flest mandater til parlamentsvalget 23. til 27. maj.

