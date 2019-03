Professor: Lang brexit-udskydelse er mest sandsynlig

Briterne har to muligheder for at udskyde processen, hvis de vil undgå udtrædelse uden aftaler på plads.

Fredag eftermiddag afviste et klart flertal i det britiske parlament, Underhuset, premierminister Theresa Mays brexitaftale.

For tredje gang.

Dermed er udtrædelsesdatoen rykket til den 12. april, hvor Storbritannien vil dumpe ud af EU uden nogen alternative aftaler, sådan som situationen ser ud nu.

Men, som professor ved Institut for Statskundskab Marlene Wind påpeger, parlamentet har flere gange stemt nej til et såkaldt hårdt brexit. Og med god grund.

- Det mest dækkende ord, man kan bruge, om konsekvenserne ved et hårdt brexit er nok "kaos", siger hun og fortsætter:

- Både på den europæiske og britiske side vil det volde store problemer inden for samhandlen. Og helt lavpraktiske ting som, om fly fra EU må lande i britiske lufthavne vil pludseligt være usikre, siger hun.

Samtidig vil det med al sandsynlighed være skadeligt for Storbritanniens økonomi. Derfor mener Marlene Wind, at man vil forsøge at udskyde datoen.

- Jeg ville sætte mine sparepenge på, at briterne på den ene eller anden måde vil lave en lang udskydelse af brexit for at undgå et no-deal-scenarie, siger Marlene Wind, der også er leder af Center for Europæiske Studier på Københavns Universitet.

Det kan briterne gøre på en af to måder:

- Det mindst sandsynlige, men letteste, er, at Storbritannien trækker artikel 50 tilbage. Altså at de midlertidigt stopper deres udtrædelse af EU, siger Marlene Wind.

Mere sandsynligt er det, at man beder EU om en lang udskydelse.

- Her skal man så begrunde udskydelsen med, at den vil føre til substantielle ændringer i processen, siger hun.

Altså at man er på vej mod en alternativ løsning, et parlamentsvalg eller en folkeafstemning. Alle tre muligheder blev nævnt af parlamentsmedlemmer i Underhuset efter afstemningen.

/ritzau/