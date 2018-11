Professor: May var tvunget til at træde i karakter

Tidspres har tvunget forhandlere til at nå et brexitudkast. Politisk opbakning er usikker, siger Marlene Wind.

Premierminister Theresa May er på alle måder presset, når hun tirsdag og onsdag skal søge støtte i den britiske regering til et udkast til en brexitaftale.

Det mener professor med speciale i EU ved Københavns Universitet Marlene Wind.

Tidligere tirsdag kom det frem, at der var nået en brexitaftale på såkaldt teknisk niveau, hvilket ifølge professoren var sidste udkald.

- May har ikke kunnet udskyde det. Hun har været nødt til at træde i karakter og sige, at nu er det nu, siger hun.

Det skyldes et planlagt ekstraordinært EU-topmøde i november, hvor håbet er, at man kan løse de største knaster, inden Storbritannien efter planen udtræder af EU med udgangen af marts næste år.

For i november forventer EU's regeringschefer noget konkret at kunne forhandle ud fra, forklarer Marlene Wind.

- Ellers kunne den mulighed løbe ud i sandet, siger professoren.

Et udkast på teknisk niveau har ifølge Marlene Wind derfor været en nødvendighed at få på plads.

- Der har siddet en embedsmandsgruppe, som har arbejdet meget hårdt og intensivt. Den er nu i princippet nået frem til en aftale, som altså først skal godkendes politisk, siger hun.

Derfor skal May nu få styr på det indenrigspolitiske.

Her er planen ifølge britiske medier, at hun tirsdag aften får besøg af ministrene én for én i Downing Street for at overbevise dem om udkastet.

Og onsdag holder hun et møde i regeringskabinettet. Det kan blive den store test.

- Der er dels en opgave med at få ministrene i kabinettet bag sig, så skal det godkendes rundt omkring i de europæiske hovedstæder og endelig i det britiske parlament. Der er altså stadig lang vej til en brexitaftale, siger Marlene Wind.

- Den helt store ubekendte er, om DUP - det nordirske parti - kan bakke op om en løsning for den nordirske grænse.

