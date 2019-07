Professor om Johnsons brexitplan: Han er kravlet op i et træ

Boris Johnson får svært ved at leve op til sit løfte om, at Storbritannien skal forlade EU den 31. oktober.

Den nyvalgte formand for Det Konservative Parti og Storbritanniens kommende premierminister Boris Johnson har igen og igen sagt, at Storbritannien skal forlade EU den 31. oktober med eller uden aftale.

Men det løfte får han svært ved at leve op til, vurderer Marlene Wind, der er professor og leder af Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.

- Jeg tror, at når vi nærmer os målstregen, så vil han forlænge forløbet.

Underhuset har tidligere tilkendegivet, at det kun vil træde ud af EU med en aftale. Og netop derfor kan det blive problematisk, at Johnson har profileret sig hårdt på et brexit til oktober.

- Det bliver en vanskelig situation. Han er kravlet op i et træ og er dermed i en forholdsvis fastlåst situation.

- EU har allerede sagt, at man ikke vil genforhandle noget, og parlamentet har sagt, at det ikke vil ud af EU uden en aftale, siger Marlene Wind.

Marlene Wind lægger vægt på, at Boris Johnson er en opportunistisk politiker, der er blevet valgt til den stilling, som han formentlig har drømt om.

- Det kan være, at nu hvor han er blevet premierminister og kommer ind i Downing Street 10, at han så vender på en tallerken og følger parlamentet.

- Det vigtigste for ham har været at profilere sig hårdt, fordi det ville sandsynliggøre, at han blev valgt.

Det såkaldte skilsmisseaftale ligger ifølge Marlene Wind fast. Mens de politiske aftaler, som handler om fremtiden, godt kan debatteres igen. Wind vurderer, at det er i den politiske aftale, at Johnson kan få indrømmelser.

- Men der bliver ikke rykket på backstoppen eller nogle andre af de ting, som han har været ude og sige, han ikke kan acceptere, mener hun.

/ritzau/