Professor ser usikker fremtid for Johnson efter festrapport

Trods en svidende rapport om fester under coronanedlukningen er den britiske premierminister, Boris Johnson, "formentlig sikker" på posten for nu.

Det er vurderingen fra Simon Usherwood, der er professor i politik og internationale studier ved britiske Open University.

Premierministerens situation på længere sigt er dog mere uvis.

- Han er formentlig sikker den næste korte periode. Men jeg tror, at det virkelig er blevet tydeliggjort, at det i høj grad er ude af hans hænder, siger Simon Usherwood.

Mandag blev dele af en rapport fra embedskvinden Sue Gray offentliggjort.

Rapporten konkluderer, at det var udtryk for dårligt lederskab og dømmekraft, at der blev holdt fester og andre sammenkomster i eller ved Johnsons embedsbolig, Downing Street 10, mens Storbritannien var lukket ned.

Disse møder og fester skulle ikke have haft lov at finde sted eller at udvikle sig, som de gjorde, lyder det videre i Grays rapport.

Rapporten omhandler kun en del af, hvad der er foregået ved embedsboligen under nedlukningen. For de mere alvorlige anklager har politiet fået til opgave at undersøge.

Det betyder, at Boris Johnson har fået lidt luft under krisen, men "givet hvor meget der bliver undersøgt af politiet, kan det skade ham meget", lyder det fra Usherwood.

Efter offentliggørelsen af rapporten er Johnson "en smule mere i risiko" end før. Det vurderer Anand Menon, professor i europæisk politik ved King's College London.

Han fremhæver en vigtig årsag til, hvorfor Johnson stadig er premierminister, selv om sagen om festerne, som har udviklet sig til en regulær skandale i Storbritannien, har stået på i ugevis.

Der er ikke andre oplagte kandidater til posten.

- Jeg tror, at en af grundene til, at han stadig er der, skyldes, at hans partifæller ikke er overbevist om, at der er nogen andre alternativer, siger han.

Boris Johnson undskyldte mandag i Underhuset for at have begået fejl og for håndteringen af sagen, der er blevet døbt partygate.

Der vil ske ændringer i den måde, tingene kører på i Downing Street, lovede Johnson.

/ritzau/AFP