Professor: Stoltenbergs relationer er svære at erstatte i krisetid

Det er godt for forsvarsalliancen Nato at stå samlet på et tidspunkt, hvor der er i krig i Europa, og det forstærkes af at have Jens Stoltenberg ved roret.

Det siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet (KU).

Tirsdag er norske Jens Stoltenberg officielt blevet forlænget som generalsekretær i Nato frem til 1. oktober 2024.

- Det handler om, at Stoltenberg er i spidsen for en stor organisation, som kræver utroligt mange relationer til statsledere og generaler rundt omkring.

- Når man sætter en ny person ind, vil der nødvendigvis være et effektivitetstab i organisationen. Og hvis man ikke rigtigt er nødt til at gøre det, men Stoltenberg sådan set godt kan fortsætte, er det nok en meget klog beslutning, siger Mikkel Vedby Rasmussen.

Det er først og fremmest krigen i Ukraine, som har betydet, at Jens Stoltenberg har siddet længere på posten end planlagt.

Stoltenberg, der har været generalsekretær siden 2014, er allerede blevet forlænget til udgangen af september 2023. Men nu kan han se frem til et år mere.

Ifølge Mikkel Vedby Rasmussen har Jens Stoltenberg de forgangne år været "en sikker hånd i den største krise, som Nato nogensinde har været i".

- Jeg tror, at der hele tiden har været mange i alliancen, der egentlig synes, at det ville være bedst, hvis han ikke stoppede, siger han.

- Så derfor kan man måske sige, at den mest sandsynlige kandidat til at afløse Jens Stoltenberg sådan set hele tiden har været Jens Stoltenberg.

Der er dog en mulighed for, at krigen i Ukraine vil vare flere år endnu, og der kan meget vel komme en ny generalsekretær, før krigen slutter.

Derfor forudser Mikkel Vedby Rasmussen, at arbejdet med at finde Stoltenbergs afløser vil blive sat i gang igen inden længe.

Her vil de samme mulige kandidater, der er blevet spekuleret i de seneste måneder, stadigvæk være i spil. Det kan potentielt også gælde statsminister Mette Frederiksen (S).

- Jeg tænker, at den her post (som Nato-chef, red.) i højere grad, end det allerede var tilfældet, bliver en del af den store europæiske kabale om, hvilke lande og hvilke personer der skal have topposterne i Europa, siger Mikkel Vedby Rasmussen med henvisning til blandt andet EU-topposter.

Jens Stoltenbergs forlængelse skal bekræftes på et Nato-topmøde i Litauen i weekenden.

/ritzau/