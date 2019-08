Professor: Suspendering af britisk parlament er forhandlingstaktik

Boris Johnson kan bruge en suspendering af parlamentet som led i forhandlinger med EU, mener professor.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, forsøger at trumfe sin vilje igennem om et hårdt brexit ved at suspendere det britiske parlament frem mod den afgørende brexit-dato 31. oktober.

Sådan lyder vurderingen fra Henrik Larsen, professor på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

- Det er også en måde at vise over for EU, at han kan fastholde et hårdt brexit, på trods af hvad parlamentet måtte mene. Hvis parlamentet er taget ud af ligningen, kan han mere troværdigt sige, at han er tilfreds med et hårdt brexit.

- Det kan, håber han, få EU til at give sig på nogle af de områder, der er problematiske for ham og hans regering, siger Henrik Larsen.

I et brev, som Boris Johnson har rundsendt til medlemmer af parlamentet, skriver premierministeren, at han onsdag har anmodet dronning Elizabeth om, at parlamentet suspenderes fra først i september til 14. oktober.

Den formelle grund for tiltaget fra Johnson er, at regeringen skal have tid til at fremlægge et nyt program, og parlamentet skal bruge tid på at lytte til det program.

Men den virkelige årsag er nok snarere at hindre parlamentet i at vedtage love, der kan komme i vejen for Boris Johnsons planer.

- Hvis man suspenderer parlamentets arbejde, kan man gøre det sværere for parlamentet for eksempel at vedtage en resolution, hvor man siger, at Storbritannien ikke ønsker et hårdt brexit, siger Henrik Larsen.

Boris Johnson afviser imidlertid, at han forsøger at køre parlamentet ud på et sidespor i brexit-processen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Lektor i engelsk ved CBS Ole Helmersen mener, at tiltaget virker "helt bizart".

- Det vil medføre et voldsomt postyr blandt politikere og givetvis også blandt store dele af befolkningen.

- Jeg tror, at der er rigtig mange personer i Storbritannien, som vil synes, at det her næsten ligner et statskup fra Boris Johnsons side, siger han.

Henrik Larsen mener, at der er tale om et "ret drastisk" skridt fra den britiske premierminister, der kan øge sandsynligheden for et hårdt brexit "ganske betydeligt".

At parlamentet for en kortere periode lukkes ned, sker normalt i Storbritannien en gang om året i april eller maj.

I den periode bliver der ifølge BBC ikke behandlet lovgivning, og lovgivning, som ikke er vedtaget inden suspenderingen, overgår ikke automatisk til den nye periode.

Den konservative Boris Johnson har været en stærk fortaler for brexit, og han har gentagne gange fastholdt, at Storbritannien vil forlade EU 31. oktober med eller uden en aftale med EU.

Britiske parlamentarikere har tidligere stemt for, at Storbritannien ikke må forlade unionen uden en skilsmisseaftale.

/ritzau/