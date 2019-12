Professor: Travlhed svækker briter i brexitforhandlinger

Når briterne efter planen træder ud af EU, har de 11 måneder til at forhandle om blandt andet handelsområdet.

Det Konservative Parti i Storbritannien med premierminister Boris Johnson i spidsen har med et absolut flertal i Underhuset kursen rettet mod brexit.

Efter planen udtræder Storbritannien af EU 31. januar 2020, hvorefter de fremtidige forhold på blandt andet handelsområdet skal falde på plads inden udgangen af 2020.

Men 11 måneder er ikke lang tid til at forhandle det udestående på plads, og det stiller briterne i en svær position over for EU. Det vurderer Henrik Larsen, professor på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

- Der skal meget til, fordi der er mange detaljer, som skal forhandles på plads. EU er tung at danse med, og det kan sagtens være, at briterne ikke får, hvad de vil have.

- Den korte tid kommer til at betyde, at briterne er i den svage position, fordi de skal have en aftale. Ellers må situationen være, at så ryger de ud uden nogen aftale. Det svækker den britiske position, siger Henrik Larsen.

Boris Johnson har fredag morgen sagt, at valgresultatet tyder på, at "den konservative regering har fået et stærkt mandat til at få brexit gennemført".

