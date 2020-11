Professor: Trumps trussel om højesteret er formentligt bluf

Hvis ikke der opstår juridiske problemer, er det ifølge ekspert usandsynligt, at valget ender ved højesteret.

Der skal være direkte juridiske problemer med stemmeoptællingen, før resultatet af det amerikanske præsidentvalg ender ved USA's højesteret, som den republikanske præsident, Donald Trump, onsdag morgen har truet med.

Og det er ret usandsynligt, vurderer Peter Kurrild-Klitgaard, der er professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Han forsker i amerikansk politik, valgsystemer og forfatninger.

- Trump har sagt, at han vil gå til højesteret for at få retten til at stoppe optællingen af brevstemmer. Men det kan jeg simpelthen ikke se for mig, at han kommer afsted med, siger han.

- Jeg tror, at det er bluf fra Trumps side.

Forfatningen i USA siger, at delstaterne selv har ansvar for at sætte reglerne for valgafviklingen og for at gennemføre valghandlingen.

- Det vil sige, at så længe delstaterne overholder deres egne regler, så skal forbundsstaten - og dermed præsidenten - holde sig ude af det, siger Peter Kurrild-Klitgaard.

- Hvis der opstår store problemer og uenigheder om stemmeoptællingen i en delstat, så kan Trump eller Biden gå til domstolen i delstaten. Først når en domstol i delstaten har afgjort sagen, kan den appelleres til højesteret.

USA's højesteret forholder sig normalt kun til sager, der allerede har været afgjort ved lavere domstole, påpeger han.

- Det er kun ganske undtagelsesvist, at højesteret tager noget op på egen hånd, og så skal der noget stærkt kritisabelt eller problematisk til, siger han.

- Jeg kan ikke sige, om der kommer til at være problemer med stemmeoptællingen i eksempelvis Pennsylvania eller en af de andre delstater, som kan blive afgørende i år.

- Men hvis ikke der opstår nogen juridiske problemer, så kan jeg ikke se for mig, at domstolene skulle gå ind i det.

Peter Kurrild-Klitgaard vurderer, at det er forretningsmanden i Trump, der får ham til at true med at gå til højesteret.

- Han prøver i virkeligheden at sige, at handlen er afsluttet, at der ikke er mere at tale om, og så håber han, at Biden og Demokraterne siger ok, vi giver op.

