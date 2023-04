Professor tvivler på grundlaget for Trump-sag

Det anklageskrift, som tidligere præsident Donald Trump tirsdag er blevet præsenteret for, er en liste med 34 eksempler på falsk bogføring.

Der er ikke kommet meget nyt frem - og sagen ser umiddelbart ud til at blive svær at løfte for anklagemyndigheden.

Det vurderer Jørn Brøndal, som er professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet.

- Der har været spekulationer om, hvorvidt det her også kunne handle om skattesnyd eller om falsk værdiansættelse af nogle af Trumps ejendomme.

- Den slags er der slet ikke tale om. Der er kun tale om 34 forskellige eksempler på falsk bogføring. Spørgsmålet er, om det virkelig er stort nok, siger han.

Et længe ventet anklageskrift mod den tidligere amerikanske præsident Donald Trump er tirsdag blevet præsenteret og delt med offentligheden.

Trump blev tirsdag eftermiddag lokal tid stillet for retten i New York og præsenteret for anklagerne. Han erklærer sig ikke skyldig i samtlige anklagepunkter.

Bag anklageskriftet ligger, at hvis man i staten New York indgiver falske oplysninger i sin bogføring, er det en mindre forseelse - en såkaldt "misdemeanour".

Det ændrer sig dog, hvis man har gjort det for at dække over en anden forbrydelse. I så fald bliver det betragtet som en mere alvorlig forbrydelse, der i det amerikanske retsvæsen kendes som en "felony".

Forbrydelsen bag forbrydelsen skal ifølge distriktsanklager Alvin Bragg være, at Trump har betalt tys-tys-penge til pornoskuespilleren Stormy Daniels forud for præsidentvalget, fordi Trump angiveligt har haft en affære med hende.

Trump har ifølge anklageskriftet også betalt penge til en anden kvinde samt til en tidligere dørmand. Det er dog ifølge Jørn Brøndal pengene til Stormy Daniels, der er de vigtigste.

- Det er, fordi pengene blev betalt mindre end to uger før præsidentvalget. Derfor er påstanden - og det sagde Alvin Bragg også på pressemødet - at det, at Stormy Daniels fik pengene, var et forsøg på at få hende til at tie stille, så Trump kunne vinde valget.

- Med andre ord, at de 130.000 dollar var et ulovligt kampagnebidrag, fortæller han.

Jørn Brøndal mener ikke, at det er den stærkeste sag, anklageren har præsenteret tirsdag.

Især fordi anklageren skal bevise, at Trump gjorde det for at vinde valget - og ikke blot for at redde sit ægteskab.

Desuden undersøgte det amerikanske justitsministerium tidligere dele af sagen, men valgte ikke at gå videre med det. Også det kan blive et problem for Alvin Bragg, vurderer Jørn Brøndal.

Strafferammen er ifølge professoren op til fire år.

Men det betyder ikke nødvendigvis, at Donald Trump ender med en fængselsdom, såfremt han bliver fundet skyldig, understreger Jørn Brøndal.

Han fremhæver to andre sager, der kan være på vej, som han ser som mere overbevisende.

Det drejer sig om en sag i delstaten Georgia, hvor påstanden er, at Trump forsøgte at omgøre valgresultatet ved præsidentvalget i 2020.

Den anden sag handler om det stormløb mod Kongressen, der fandt sted 6. januar 2021. Også i den sag undersøges Donald Trumps rolle.

