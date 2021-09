Professorer: Canadas politiske stjerne er falmet

Intet så ud til at kunne stoppe Justin Trudeau, da han som blot 43-årig blev valgt som canadisk premierminister i 2015.

Den liberale politiker, der blev landets næstyngste premierminister i historien, havde sikret sig et hav af stemmer med sin moderne, selvsikre stil og trak overskrifter i både Canada og resten af verden.

I dag - godt seks år senere - ser det dog mere vaklende ud for Trudeau.

Efter at have mistet sit flertal i parlamentet i 2019 udskrev han i august i år valg i et forsøg på at udnytte momentum fra regeringens coronahåndtering.

Artiklen fortsætter under annoncen

Valget blev holdt søndag, og godt nok lykkedes det Trudeau at blive genvalgt.

Men det bliver fortsat som leder af en mindretalsregering.

- Det bliver spændende at se, hvor længe hans mindretalsregering holder, siger Felix Mathieu, politisk professor på canadiske University of Winnipeg.

Han påpeger, at Trudeaus "satsning ikke gav pote". Det kan i sidste ende bringe hans position som partileder i fare, lyder det.

Trudeaus popularitet led et knæk inden valget i 2019.

Det skete efter beskyldninger om dobbeltmoral både i forhold til klimapolitik og i forhold til en såkaldt blackface-skandale. Her kom det frem, at han flere gange i sin ungdom havde malet ansigtet mørkt til kostumefester.

Trudeau er i dag derfor langt fra den succes, der i august 2017 fik det amerikanske magasin Rolling Stone til at skrive på forsiden:

- Hvorfor kan han ikke blive vores præsident?

Ifølge Max Cameron, der er politisk professor på det canadiske University of British Columbia, er der lang vej tilbage til tidligere tiders "Trudeaumania".

- Entusiasmen og begejstringen fra 2015-sejren er forduftet.

- Uanset om det drejer sig om klimaforandringer eller om forsoning med Canadas oprindelige folk, så har Trudeau været mindre omstillingsparat, end jeg tror, mange folk havde håbet på, siger Max Cameron.

/ritzau/AFP