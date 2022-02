Det kræver en øjeblikkelig indsats og meget store ressourcer at bekæmpe klimaforandringer, vurderer professor.

Professorer ser klimarapport som sidste udkald for handling

En rapport fra FN's Klimapanel mandag, der handler om konsekvenserne af klimaforandringer, er et "kæmpe kald på tiltag her og nu".

Det mener Karsten Arnbjerg-Nielsen, professor i klimatilpasning ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

- Nu er det nok ved at være sidste udkald, hvis vi skal have ikke gode løsninger, men hvis vi skal have rimelige løsninger. Vi er langt i processen, og der er ikke lang tid tilbage. Vi skal i gang med klimatilpasningen.

- Vi kan stadig ikke forudse en verden, der er fem grader varmere. Vi kan bare sige, at den ikke er rar for mennesker at være i, siger han.

Rapporten konkluderer blandt andet, at global opvarmning på 1,5 grader vil medføre "uoprettelige" skader på naturen.

Hvis den globale opvarmning når 1,5 grader inden 2040, vil det også "uundgåeligt" føre til flere klimafarer. Og det vil udgøre flere risici for både økosystemer og mennesker.

Klimafarer er for eksempel oversvømmelser, tørke, storme og andet ekstremt vejr.

Jens Hesselbjerg Christensen, professor i klimafysik ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, mener, at rapporten "i lighed med tidligere rapporter tegner et meget dystert billede af udviklingen".

- Vi er om ikke i gang med en krise, så er krisen meget tæt på at indtræffe.

- Vi har en verden, hvor vi kan gøre noget ved det. Men det kræver en indsats her og nu. Og det kræver meget store ressourcer. Det kræver, at vi ikke bare tænker lokalt, men angriber det globalt, siger han.

Også Karsten Arnbjerg-Nielsen mener, at det er muligt at stille noget op, selv om klimaet truer både naturen og mennesker.

- Der er masser at gøre. Hvis vi kigger på klimatilpasning i Danmark, ser vi, at hvis vi laver fornuftig klimatilpasning, så kommer hver krone vi investerer måske fem til ti gange tilbage.

- Vi kan gøre en masse for at mindske effekterne, og det er vi helt afgjort nødt til at gøre, siger han.

Rapporten fra FN's Klimapanel har fokus på konsekvenser af klimaforandringerne og tilpasning til ændringer i klimaet.

Hovedrapporten er 6000 sider lang. Den er forfattet af et bredt sammensat hold af verdens fremmeste forskere inden for området.

/ritzau/