Prognose: Flertal for rød-grøn regering i Norge

Norges centrum-venstre partier står til at vinde mandagens parlamentsvalg, viser en prognose fra NRK og fra dagbladet VG efter lukningen af valglokalerne.

Arbeiderpartiet, midterpartiet Senterpartiet og venstrefløjspartiet SV får tilsammen 88 af de 169 mandater, hvis prognosen holder.

Det betyder, at Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, står til at kunne blive den næste statsminister med sine to foretrukne samarbejdspartnere – uden at skulle være afhængig af støtte fra venstrefløjspartiet Rødt eller Miljøpartiet De Grønne.

Samtidig viser prognosen en stor tilbagegang for den borgerlige blok, som kun står til at få 64 mandater.

/ritzau/NTB