Prognose: Genopretning af tysk økonomi vil tage to år

Frygt for en anden coronabølge er med til at hæmme økonomisk genopretning. Tyskland har under pandemien klare

Tysklands økonomi ventes at vokse med omkring tre procent i nuværende kvartal i forhold til det forrige.

Det vil betyde en delvis genopretning efter coronakrisen, skriver det økonomiske institut DIW i en rapport onsdag.

- Der er klare tegn på en genopretning, men trods en stærk vækst vil det formentligt tage to år, før der er rettet op på det historiske tilbageslag som følge af coronapandemien, hedder det i rapporten.

DIW fastslår også, at frygten for en anden bølge af coronavirus hæmmer den økonomiske genopretning.

Tyskland har under pandemien klaret sig bedre end mange af sine nabolande i kampen mod virusset.

Men Robert Koch Instituttet (RKI), som er det statslige organ for infektionssygdomme i Tyskland, sagde tidligere på ugen, at en pludselig stigning i antallet af coronatilfælde i Tyskland er "meget bekymrende".

I den seneste uge er der i forbundsrepublikken gennemsnitligt blevet registreret 557 nye smittetilfælde dagligt. I begyndelsen af juni var tallet på omkring 350.

Tyskland har indtil nu registreret i alt 207.960 coronasmittede, viser tal fra Johns Hopkins University. I alt er 9.133 er døde med coronavirus i landet.

Den tyske forbundsregering ydede onsdag tre bioteknologiske virksomheder økonomisk støtte for at styrke en hurtigere udvikling af vaccine mod coronavirus.

Men forskningsminister Anja Karliczek understregede samtidig, at det er usandsynligt, at der udvikles en almindeligt tilgængelig vaccine før sommeren 2021.

- Vi skal ikke vente os mirakler, sagde Karliczek i en kommentar til den udbredte bekymring for en anden bølge.

Den tyske minister betonede samtidig vigtigheden af fortsat forsigtighed med social afstand og brug af ansigtsmasker.

Tyske virksomheder i Kina ventes ikke at nå op på samme indtjeningsniveau som før krisen inden næste år. Det fremgår af et dokument, som det tyske handelskammer i Kina udsendte onsdag.

/ritzau/Reuters